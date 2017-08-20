Глава партии ХСС назвал экс-канцлера ФРГ Шредера "российским наемником"

Генеральный секретарь партии Христианско-социальный союз (ХСС) Андреас Шоер раскритиковал выдвижение бывшего канцлера ФРГ Гергарда Шредера в совет директоров нефтяной компании "Роснефть".

Как передает Deutsche Welle, Шоер назвал Шредера «российским наемником».

«Бывший канцлер Шредер делает из себя российского наемника. Его вовлеченность в дела компании «Роснефть» неприятно попахивает, здесь смешиваются частные экономические интересы с политикой», - заявил Шоер немецкой газете Bild am Sonntag.

Правительство Российской Федерации выдвинуло кандидатуру Герхарда Шредера на пост нового независимого директора компании "Роснефть" в середине августа. Его имя среди семи кандидатов, голосование за которых состоится в конце сентября. Эта новость вызвала критику со стороны немецких политиков и правозащитников. В частности, она звучала и из рядов Социал-демократической партии Германии (СДПГ), членом которой является Шредер.

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Сам бывший канцлер заявил, что будет претендовать на эту должность.

«Я буду баллотироваться, несмотря на всю критику, которую я считаю несправедливой», - заверил Шредер в интервью швейцарской газете Blick. Свою заработную плату независимого директора в случае утверждения в должности он оценивает примерно в 350 тыс. долларов (298 тыс. евро).

*** Шредер с 1998 по 2005 год возглавлял «красно-зеленую» правительственную коалицию в Германии в составе СДПГ и «Зеленых». После отставки в 2005 году в результате досрочных выборов он возглавил наблюдательный совет, а затем и комитет акционеров компании Nord Stream AG, оператора газопровода «Северный поток». В 2016 году Шредер возглавил также компанию Nord Stream 2.