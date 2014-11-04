Снегирев: Пока Украина не продемонстрирует силу, Донбасс не будет с ней считаться

Об этом в эфире “5 Канала” заявил лидер Общественного объединения "Права справа" Дмитрий Снегирев, передает Еспресо.TV.

Он отметил, что до сих пор украинская сторона бесплатно поставляет на оккупированные территории газ.

“Что бы господин Порошенко не заявлял, с нами не считаются, потому что это Донбасс. Донбасс уважает только силу. Пока мы не продемонстрируем силу, Донбасс не будет с нами считаться”, - сказал он.

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Активист отметил, что сила должна быть продемонстрирована экономически, политически, военно.

“Мы не должны уговаривать оккупированные территории. Оккупированные территории должны знать, что они находятся под нашей юрисдикцией. Только тогда они поймут, что выборы должны проводиться 7 декабря, а не 2 ноября”, - отметил Снегирев.