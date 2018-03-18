Климкин предложил работу 23 объявленным в РФ персонами non grata дипломатам

Также глава МИД предлагает расширить работу Британского совета в Украине.

Министр иностранных дел Павел Климкин предлагает министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону трудоустроить в Украине 23 объявленных в Российской Федерации персонами non grata дипломатов.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в микроблоге Twitter.

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В частности, Климкин считает, что таким образом можно облегчить выдачу украинцам британских виз без посредничества посольства Великобритании в Варшаве.

«Предлагаю Борису Джонсону трудоустроить 23 британских дипломатов в Киеве и возобновить работу консульской секции: украинцы будут рады снова получать британские визы быстро и не через Варшаву. И Джудит (Гоф - послу в Украине) будет помощь», - заявил глава МИД.

«Россия хочет прекратить работу Британского совета у себя. Мы готовы иметь больше Британского совета в Украине, пусть идут к нам», - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, 17 марта Россия на фоне ухудшения отношений с Великобританией объявила персонами «non grata» 23 британских дипломатов и дала одну неделю для того, чтобы они покинули территорию РФ.

Справка УНИАН. 4 марта в Великобритании с сильным отравлением нервно-паралитическим газом госпитализировали 66-летнего Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской службы разведки MI-6. Им стало плохо в торговом центре в Солсбери.

Скрипаль - бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиняемыми в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о высылке 23 российских дипломатов из Британии, которых идентифицировали как офицеров российской разведки, и о приостановлении контактов высокого уровня с Россией.