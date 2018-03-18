Порошенко отреагировал на "выборы" в оккупированном Крыму (видео)

Международные партнеры Украины не признают выборы президента России в оккупированном Крыму, подчеркнул Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что международные партнеры Украины не признают выборы президента России в оккупированном Крыму.

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Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Он отметил, что последние несколько дней у него были интенсивные международные контакты, и он получил заверения о непризнании выборов президента России в Крыму.

"И единственный президент, которого будет выбирать Крым, будет президент Украины. Я по этому поводу не сомневаюсь", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 18 марта, в день годовщины незаконной аннексии Крыма, в России проходят выборы президента. «Голосование» проходит, в том числе на территории временно оккупированного украинского полуострова.

Евросоюз не признает проведения Россией выборов в аннексированном Крыму. Соответствующее заявление обнародовала высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Могерини. Свою позицию относительно непризнания выборов в Крыму также выразили Канада, Эстония и Норвегия.

Украинские дипломаты обратились к руководству Организации Объединенных Наций по поводу проведения Россией незаконных выборов в Крыму.