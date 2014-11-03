Süddeutsche Zeitung: Сепаратисты готовятся к новым боям

Лидеры повстанцев Александр Захарченко и Игорь Плотницкий считают себя победителями.

Об этом сообщает Флориан Хассель в своей статье «Сепаратисты готовятся к новым боям», опубликованной на сайте немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.

Если бы все прошло по сценарию повстанцев, то на выходных из ДНР и ЛНР были бы показаны только фотографии того, как нетерпеливые избиратели хотят выбрать лидеров сепаратистских регионов на юго-востоке Украины. Но некоторые журналисты помешали планам повстанцев.

Роланд Олифант из газеты «Daily Telegraph» насчитал 62 военных грузовика без номерных знаков, которые, по-видимому, поставляли российские боеприпасы и оружие для повстанцев. Видео о въезде конвоя в Донецк в ночь на субботу опубликовала информационная интернет-служба «Украинская правда».

По словам американского журналиста Кристофера Миллера, за прошлую неделю это был уже третий конвой со снабжением для повстанцев. В воскресенье утром Миллер сфотографировал четвертый конвой.

Некоторые жители в Донецке считают выборы «фарсом» и предпочитают остаться дома

У возросших поставок есть два возможных объяснения: повстанцы и российские солдаты боятся нового наступления украинской армии - или они, со своей стороны, готовят новую атаку. Лидер повстанцев Александр Захарченко уже дважды объявлял, что сепаратисты хотели завоевать города, находящиеся под контролем украинских войск - Славянск, Краматорск и Мариуполь.

До этого Захарченко увеличил количество российских бойцов на стороне повстанцев на несколько тысяч. Их присутствие в Донецке уже не скрывают. Врач на службе у повстанцев с гордостью рассказал «Süddeutsche Zeitung»: «Теперь у нас есть целый батальон донских казаков, которые приехали к нам из Ростова».

В кафе "Сан-Сити" на бульваре Пушкина в центре Донецка корреспондент «SZ» увидел в субботу семь бойцов с автоматами и в камуфляжной форме, которые разговаривали на чеченском.

Сепаратисты клонировали ОБСЕ в «АБСЕ»

Когда и как снова вспыхнет война в Восточной Украине, станет ясно только тогда, когда закончатся выборы повстанцев в провозглашенных ими «Донецкой и Луганской народных республиках». О таких выборах, как у повстанцев в воскресенье, мечтает каждый западный политик: с практически неизвестными кандидатами-конкурентами и только двумя партиями. Так, еще до объявления результатов было ясно, что Александр Захарченко, квалифицированный электрик, командир подразделения повстанцев и «премьер-министр» с августа, а также, по крайней мере, напоказ, лидер сепаратистов, в ближайшее время сможет назвать себя «Президентом Донецкой Народной Республики».

Вечером появилось подтверждение: 80 процентов голосов за фаворита президентских выборов, 65 процентов получила его партия на парламентских выборах, состоявшихся параллельно. Это показали данные «экзит-полов», говорят повстанцы.

Результат не вызывает удивления. В течение многих месяцев, повстанцы выгоняли оппонентов, арестовывали или даже убивали. Не было и дня, чтобы в Донецке или окрестностях бесследно не исчезали реальные или воображаемые противники повстанцев. Ранее сотни тысяч людей бежали из города с населением в почти один миллион жителей. В высотках Донецка большинство окон в вечернее время остаются темными. А кто еще остается в городе, но, как 18-летняя студентка Ольга, считает выборы повстанцев «фарсом», держится от избирательных участков подальше.

Длинные очереди

Но жители Донецка, которые пришли в воскресенье на избирательный участок в школу №115 на улице Туполева, 4, поддерживают сепаратистов. Лидия Приладская, 74 года, не покидала Донецк даже во время самых тяжелых артиллерийских обстрелов. Теперь Приладская надеется, «что война, наконец, закончится, и киевская хунта оставит нас в покое в нашей молодой республике».

Многие избирательные участки Донецка в воскресенье были переполнены: и школа №115, и «Дом культуры» в Буденновском районе, и избирательный участок №121 в центре города. Этому способствовало, конечно, не только то, что многие жители поддерживают сепаратистов, но и тот факт, что повстанцы не открыли, как обычно, больше 300 участков, а только 116, и таким образом, намеренно создали очереди и толпы для камер.

Инструмент политического клонирования

Фотографии якобы безграничного интереса избирателей – не единственная уловка повстанцев. Поскольку повстанческие районы на международном уровне так же малопризнаны, как и их референдумы или выборы, там не присутствовали наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которые прервали бы выборы, несоответствующие демократическим стандартам. Поэтому, сепаратисты и их московские помощники вспомнили о проверенном инструменте политического клонирования. Они утверждали, что выборы наблюдает АБСЕ – «Ассоциация по безопасности и сотрудничеству в Европе» - российские СМИ распространили это без критики. На самом деле, АБСЕ не существует, это по требованию признал наблюдатель Эвальд Штадлер, член правой популистской Партии Свободы Австрии. Остальные 30 «наблюдателей за выборами» представляли правую партию Венгрии «За лучшую Венгрию!», правый радикальный «Национальный фронт» Франции или сталинскую коммунистическую партию Греции. Они летели через Москву в Ростов, важнейший российский пункт снабжения для повстанцев. Оттуда их на машине привезли в Донецк.