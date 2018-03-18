МинВОТ обратилось к крымчанам в связи с незаконными "выборами Путина" на полуострове

В соответствии с законом «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины», в Крыму действует особый правовой режим, согласно которому никакие выборы на его территории не проводятся.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины призывает крымчан не участвовать в незаконных выборах президента России на территории оккупированного полуострова.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой ведомства.

«Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины решительно осуждает решение российской оккупационной администрации провести 18 марта 2018 года выборы президента РФ на временно оккупированных Россией территориях Автономной Республики Крым и Севастополя, и в очередной раз призывает крымчан не участвовать в незаконных выборах на территории полуострова, не поддерживать нелегитимные выборы и воздержаться от любых действий и шагов по участию в президентских выборах на временно оккупированной территории Украины — в Автономной Республике Крым и г. Севастополе», - отмечается в заявлении министерства.

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В ведомстве напомнили, что в соответствии с законом «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины», в Крыму действует особый правовой режим, согласно которому никакие выборы на его территории не проводятся, а все органы власти, созданные страной-оккупантом, и принятые ими решения признаются нелегитимными и незаконными.

«Учитывая это, выборы президента РФ на временно оккупированной территории являются незаконными и нелегитимными и ставят под сомнение общую легитимность этих выборов», - подытожили в МинТот.

Как сообщал УНИАН, 18 марта в годовщину незаконной аннексии полуострова Россия планирует провести выборы президента, в том числе на территории Крыма.

Глава Украинского государства Петр Порошенко заявлял, что Украина будет добиваться непризнания миром «выборов» президента РФ в оккупированном Крыму и введения санкций против их организаторов. О непризнании результатов таких выборов уже заявили ряд стран, в частности, Канада, Эстония и Германия.

По поводу проведения этих выборов Украина уже обратилась к руководству ООН.