Жители Крыма рано или поздно будут участвовать в выборах президента Украины - Порошенко

Порошенко также добавил, что в будущем "вместо российского аншлюса будет украинское возвращение".

Жители незаконно аннексированного Россией Крымского полуострова рано или поздно будут участвовать в выборах президента Украины.

Об этом заявил президент Петр Порошенко на своей странице в Twitter.

«Крым - это Украина. Жители Крыма должны и рано или поздно примут участие в выборах президента Украины», - написал он.

Порошенко также добавил, что в будущем «вместо российского аншлюса будет украинское возвращение - возвращение Крыма в Украину и Украины в Крым».

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Как сообщал УНИАН, 18 марта 2018 года в годовщину незаконной аннексии полуострова Россия планирует провести выборы президента, в том числе на территории Крыма.

Ранее Порошенко заявлял, что Украина будет добиваться непризнания миром «выборов» президента РФ в оккупированном Крыму и введения санкций против их организаторов. О непризнании результатов таких выборов уже заявили ряд стран, в частности, Канада, Эстония и Германия.

По поводу проведения этих выборов Украина уже обратилась к руководству ООН.