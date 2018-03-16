"Я не "вицеголовыха": Геращенко возмутил сексизм Ляшко
15:13, 16 марта 2018Политика
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Ляшко, обращаясь к Геращенко отметил, что "она "вицеголовыха", а другую женщину-депутата назвал "актрисой".
Геращенко считает высказывания Ляшко сексистскими / фото УНИАН
Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко закрыла сегодняшнее заседание парламента. Перед закрытием заседания состоялась перепалка между лидером фракции Радикальной партии Олегом Ляшко и первым вице-спикером по поводу бестактных обращений.
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В частности, Ляшко, обращаясь к Геращенко отметил, что "она "вицеголовыха", передает корреспондент УНИАН.
Геращенко также отметила, что во время заседания Ляшко кого-то из женщин-депутатов назвал "актрисой". Геращенко отметила, что это "сексизм".
В ответ Ляшко сказал, что не видит никаких обид в своих высказываниях, и когда Геращенко выходила из сессионного зала, ей в спину снова прокричал - "вицеголовыха".
Как сообщал УНИАН, ранее нардеп от "Свободы" устроил истерику в прямом эфире и облил своего коллегу водой.
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