"Я не "вицеголовыха": Геращенко возмутил сексизм Ляшко

15:13, 16 марта 2018
Политика
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фото УНИАН

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В частности, Ляшко, обращаясь к Геращенко отметил, что "она "вицеголовыха", передает корреспондент УНИАН.

Геращенко также отметила, что во время заседания Ляшко кого-то из женщин-депутатов назвал "актрисой". Геращенко отметила, что это "сексизм".

В ответ Ляшко сказал, что не видит никаких обид в своих высказываниях, и когда Геращенко выходила из сессионного зала, ей в спину снова прокричал - "вицеголовыха".

Как сообщал УНИАН, ранее нардеп от "Свободы" устроил истерику в прямом эфире и облил своего коллегу водой.

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Теги: #Геращенко и Ляшко#сексизм Ляшко