В Госдуме признали псевдовыборы и требуют того же от Киева

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Михаил Маркелов ("Единая Россия"), сообщает "Крым.Реалии".

По его мнению, «уже сейчас можно с уверенностью сказать, что выборы в Донецкой и Луганской народных республиках состоялись», и они являются по сути продолжением «процесса легитимизации власти в «ДНР» и «ЛНР», начатого на референдуме в этих регионах в мае».

Вместе с тем, отметил парламентарий, остается открытым вопрос признания итогов проходящих выборов киевскими властями.

«Киев обязан признать результаты выборов. И если к недавнему волеизъявлению граждан на Украине много вопросов как по организации, так и по проведению выборов, в том числе это касается многочисленных зафиксированных нарушений, то к ДНР и ЛНР никаких претензий в этом плане нет», – убежден Маркелов.

Также депутат рассчитывает на «объективную оценку выборов со стороны европейцев», ведь «сейчас именно в Донбассе решается вопрос войны и мира».

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Единоросс убежден, что «легитимизация власти в Донбассе приведет к качественно иным отношениям с Россией, в том числе в плане экономического сотрудничества и помощи, в котором так нуждаются в Новороссии».

Напомним, что в контролируемых террористами частях Донбасса 2 ноября состоялось голосование на псевдовыборах. Украина, США, ЕС, генсек ООН Пан Ги Мун подчеркнули, что эти "выборы" нелегитимны и не будут признаны. Российские официальные лица тем временем заявляют о намерении признать результаты голосования.

В "ДНР" псевдовыборы уже завершились и победил действующий главарь террористов Александр Захарченко.

СБУ перехватила разговор руководителей "ДНР" с "кураторами" относительно подсчета явки и результатов так называемых выборов. Из нее понятно, что результаты псевдовыборах были подготовлены заранее.

Президент Украины Петр Порошенко назвал эти "выборы" фарсом и призвал Россию не признавать их.