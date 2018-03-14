Санкции против РФ сохранятся, пока Кремль не изменит свою агрессивную политику - послы стран G7 и ЕС

Президент Украины встретился с послами стран "Большой семерки" и Европейского Союза, аккредитованными в Украине.

Санкции против России останутся в силе, пока не произойдет изменений в агрессивной политике Кремля.

Об этом шла речь во время встречи президента Украины Петра Порошенко с послами стран Большой семерки и Европейского Союза, аккредитованными в Украине, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Порошенко и дипломаты обсудили актуальные вопросы повестки дня взаимодействия в рамках совместного противодействия российской агрессии, а также прогресс на пути реформ и укрепления устойчивости Украины.

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«Глава государства выразил благодарность странам Большой семерки и ЕС за твердую и решительную позицию поддержки в контексте обеспечения восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины», - говорится в сообщении.

Подчеркивалось, что этот вызов касается не только Украины, а всех цивилизованных стран и свободного мира, основанного на уважении к международному праву и основных принципах демократии и свободы.

В контексте президентских выборов в России было высказано решительное осуждение планов проведения соответствующего избирательного процесса на территории временно оккупированного Крыма.

Порошенко заявил, что все, кто участвует в этом процессе и организует российские выборы в Крыму, должны быть рассмотрены на предмет включения в соответствующие санкционные списки.

Большое внимание в ходе встречи было уделено координации международных усилий в сфере развертывания международной миротворческой миссии на Донбассе.

Президент Украины особо подчеркнул, что такая миссия обязательно должна быть размещена на всей временно оккупированной территории Донбасса, включая установление контроля над неконтролируемым участком украинско-российской государственной границы.

«Стороны также обсудили прогресс Украины на пути всеобъемлющих реформ и содействие соответствующим усилиям украинской власти со стороны Большой семерки и Европейского Союза с учетом приоритетов Канадского председательства в Большой семерке относительно поддержки Украины», - добавили в пресс-службе.