Волкер: с января от РФ ничего не слышно о предложениях по миротворческой миссии на Донбассе

Также Волкер отметил, что вторжение в Украину не бесплатно для России – они ничего с этого не получают, и платят высокую цену.

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины, посол Курт Волкер констатирует, что еще не получил от российской стороны оценки сделанных предложений по миротворческой миссии на Донбасс, но ожидает, что это будет в ближайшее время.

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Об этом Волкер сказал в Брюсселе собственному корреспонденту УНИАН. «Мяч на российской стороне. Мы представили наше видение миротворческой миссии, как в плане географии, так и в плане мандата, мы подробно обсудили это с россиянами. В январе во время встречи с Сурковым было сказано, что они это приняли к сведению, и они разработают собственные предложения для нас, чтобы их обсудить и назначить новую встречу. С тех пор мы ничего от них не слышали, но надеюсь, что это произойдет очень скоро», - считает американский дипломат.

Отвечая на вопрос, изменится ли ситуация после выборов в РФ, Волкер выразил убеждение, что «возможность сделать мир действительно находится в руках россиян».

«Мы должны надеяться, должны быть позитивными», - подчеркнул он.

При этом посол считает, что «есть две вещи, которые следует принять во внимание».

«Если цель этого - пытаться влиять на Украину, иметь ее более пророссийской, то был достигнут обратный эффект - Украина стала более объединенной, более ориентированной на Запад, более национальной, более антироссийской, чем она когда-то была. Во-вторых, если Путин думал, что это не будет много стоить, потому что если мы говорим о вторжении в Грузию, то это, фактически, ничего не стоило России, то если он думал, что здесь (в случае с Украиной) будет так же в этот раз он ошибся», - отметил Волкер.

Он напомнил, что на незаконную аннексию Крыма, на дестабилизацию ситуации на востоке Украины «трансатлантическое сообщество среагировало очень резко», были введены санкции, ухудшились отношения РФ с США и ЕС, была увеличена оборонительная поддержка Украины.

«Это не бесплатно для России - они ничего из этого не получают, и они платят высокую цену», - подчеркнул посол.

Как сообщал УНИАН, последняя встреча Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым состоялась 26 января в Дубае.