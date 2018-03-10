Волкер: с января от РФ ничего не слышно о предложениях по миротворческой миссии на Донбассе

14:04, 10 марта 2018
Политика
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униан

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Об этом Волкер сказал в Брюсселе собственному корреспонденту УНИАН. «Мяч на российской стороне. Мы представили наше видение миротворческой миссии, как в плане географии, так и в плане мандата, мы подробно обсудили это с россиянами. В январе во время встречи с Сурковым было сказано, что они это приняли к сведению, и они разработают собственные предложения для нас, чтобы их обсудить и назначить новую встречу. С тех пор мы ничего от них не слышали, но надеюсь, что это произойдет очень скоро», - считает американский дипломат.

Отвечая на вопрос, изменится ли ситуация после выборов в РФ, Волкер выразил убеждение, что «возможность сделать мир действительно находится в руках россиян».

«Мы должны надеяться, должны быть позитивными», - подчеркнул он.

При этом посол считает, что «есть две вещи, которые следует принять во внимание».

«Если цель этого - пытаться влиять на Украину, иметь ее более пророссийской, то был достигнут обратный эффект - Украина стала более объединенной, более ориентированной на Запад, более национальной, более антироссийской, чем она когда-то была. Во-вторых, если Путин думал, что это не будет много стоить, потому что если мы говорим о вторжении в Грузию, то это, фактически, ничего не стоило России, то если он думал, что здесь (в случае с Украиной) будет так же в этот раз он ошибся», - отметил Волкер.

Он напомнил, что на незаконную аннексию Крыма, на дестабилизацию ситуации на востоке Украины «трансатлантическое сообщество среагировало очень резко», были введены санкции, ухудшились отношения РФ с США и ЕС, была увеличена оборонительная поддержка Украины.

«Это не бесплатно для России - они ничего из этого не получают, и они платят высокую цену», - подчеркнул посол.

Как сообщал УНИАН, последняя встреча Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым состоялась 26 января в Дубае.

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Теги: #Россия#миротворческая миссия#Волкер