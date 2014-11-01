Аваков сообщил о задержании подозреваемых в поджоге кинотеатра "Жовтень"
Сотрудники МВД задержали двух подозреваемых в поджоге старейшего кинотеатра Киева "Жовтень".
Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook.
"В последний день жовтня.. В результате проведенной операции, милиция задержала двух человек, осуществивших поджог кинотеатра "ЖОВТЕНЬ". Студент киевского вуза и его нигде не работающий приятель. В совершении преступления сознались", - пишет Аваков.
Читайте такжеДиректор "Жовтня" считает, что кинотеатр можно восстановить за годПо его словам, подозреваемых зафиксировали камеры наблюдения. Также у них при обыске нашли оружие.
"Во время обыска в общежитии, где проживали задержанные, выявлены три гранаты РГД.. Сейчас решается вопрос о аресте обоих задержанных. Следствие продолжается - будем устанавливать заказчиков", - сообщил министр.
Задерживало подозреваемых подразделение спецназа МВД.
Как сообщал УНИАН, пожар на крыше кинотеатра на улице Константиновской, 26, возник 29 октября в 21.41. Огнем была уничтожена крыша на площади 300 кв. метров.
В 02.26 30 октября подразделениями ГСЧС пожар был ликвидирован.
Жертв и пострадавших не было.