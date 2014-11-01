ЦИК обработала 99,9% протоколов

Как передает корреспондент УНИАН, согласно информации, размещенной на электронном табло в пресс-центре ЦИК, голоса избирателей распределились следующим образом: за "Народный фронт" проголосовали 22,14% избирателей, за партию “Блок Петра Порошенко” - 21,82%, за "Объединение “Самопомич” - 10,97%, за “Оппозиционный блок” - 9,42%, за Радикальную партию - 7,44% и за “Батькивщину” - 5,68%.

Читайте такжеВ коалицию предварительно попадают БПП, партии Яценюка и Садового - источникВсего посчитано 15 млн 743 тыс. 602 голоса избирателей.

Как сообщал УНИАН, 26 октября в Украине состоялись внеочередные выборы народных депутатов Украины. Явка избирателей была самой низкой в истории - 52,42%.