ЦИК обработала 99,9% протоколов
15:09, 01 ноября 2014Политика
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Центральная избирательная комиссия уже обработала 99,9% электронных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на внеочередных парламентских выборах.
ЦИК обработала 99,9% протоколов / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, согласно информации, размещенной на электронном табло в пресс-центре ЦИК, голоса избирателей распределились следующим образом: за "Народный фронт" проголосовали 22,14% избирателей, за партию “Блок Петра Порошенко” - 21,82%, за "Объединение “Самопомич” - 10,97%, за “Оппозиционный блок” - 9,42%, за Радикальную партию - 7,44% и за “Батькивщину” - 5,68%.
Читайте такжеВ коалицию предварительно попадают БПП, партии Яценюка и Садового - источникВсего посчитано 15 млн 743 тыс. 602 голоса избирателей.
Как сообщал УНИАН, 26 октября в Украине состоялись внеочередные выборы народных депутатов Украины. Явка избирателей была самой низкой в истории - 52,42%.
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