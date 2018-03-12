В предвыборной агитации Жириновского Киев назвали "столицей малороссийского округа"

Удивительная по своему уровню нелепости реклама заканчиваются фразой: «Так мог бы выглядеть обычный день президента России Владимира Жириновского».

Российским избирателям показывают по телевизору политическую рекламу кандидата в президенты РФ, лидера ЛДПР Владимира Жириновского, в свойственном ему имперском духе.

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В ролике, который называется «Обычный день Президента РФ Владимира Жириновского», показывают заголовки новостей из будущего, которое якобы наступит, если одиозный политик одержит победу. Среди ряда абсурдных заголовков присутствует: «В столице Малороссийского федерального округа (г. Киев) открылась выставка…».

Видео: ЛДПР Воронеж

Кроме того, Жириновский в своих роликах фантазирует о «ржавой Натовской технике» и «голодающей Европе», а также мечтает, что жители Аляски попросятся «вернуться в состав России».

Видео: ЛДПР Воронеж

Удивительная по своему уровню нелепости реклама заканчиваются фразой: «Так мог бы выглядеть обычный день президента России Владимира Жириновского».

Украинские власти пока не отреагировали на провокационную агитацию скандального политика.