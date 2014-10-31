МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Буркина-Фасо

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте политики и коммуникаций МИД.

«В связи с обострением внутриполитической обстановки и безопасности в Буркина-Фасо (в частности, в столице - г. Уагадугу) МИД рекомендует гражданам Украины воздержаться в ближайшее время от поездок в эту страну, а нашим соотечественникам, находящимся на ее территории, – проявлять повышенную бдительность и осторожность, соблюдать правила личной безопасности, избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в демонстрациях, постоянно отслеживать сообщения о развитии ситуации в стране, не осуществлять несанкционированную фото- и видеосъемку и тому подобное», - говорится в сообщении.

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В случае попадания в чрезвычайные ситуации на территории Буркина-Фасо МИД советует гражданам Украины обращаться в Посольство Украины в Ливии (электронная почта: emb_ly@mfa.gov.ua, тел.: +218 21 360 86 64/65 +218 91 645 45 17) или Посольство Украины в Нигерии (электронная почта: emb_ng@mfa.gov.ua; тел.: + 234 709 821 21 58 +234 803 678 97 49).

Также МИД напоминает о функционировании круглосуточной «горячей линии» министерства: +38 044 238 16 57.

Как сообщалось, на этой неделе Уагадугу и некоторые другие города Буркина-Фасо охватили беспорядки, вызванные намерением парламента проголосовать за предоставление президенту права баллотироваться на пятый срок.

В ходе беспорядков было захвачено и подожжено здание парламента, по столице и некоторым другим городам прокатилась волна погромов и грабежей.

В то же время сегодня, 31 октября, появилась информация, что президент Буркина-Фасо Блез Кампаоре заявил, что уходит в отставку.

Блез Кампаоре управлял Буркина-Фасо в течение 27 лет после захвата власти в результате военного переворота.