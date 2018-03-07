"Нужно общее примирение": в МИД прокомментировали антипольский марш во Львове

Украинские дипломаты выступают за решение спорных моментов, а не усиление разногласий.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что Украина призывает Польшу к честному и конструктивному диалогу и совместному примирению в вопросах, касающихся прошлого. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД.

"Мы считаем Польшу дружественной страной и хорошим соседом и благодарны за неоценимую поддержку, которую мы получаем от наших польских друзей в борьбе с российским агрессором", - говорится в сообщении.

Также сказано, что "соблюдая демократические стандарты и свободу слова, Украина категорически выступает против призывов к насилию или разжиганию межнациональной розни".

"Вместе с тем, украинское общество чрезвычайно беспокоят контраверсионные изменения законодательства Польши и манипулятивная риторика некоторых польских политиков и чиновников. Часть нашего общества эмоционально реагирует на националистические марши в Польше с откровенно антиукраинскими лозунгами", - говорится в заявлении.

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"Мы видим своей задачей решение спорных моментов, а не усиление разногласий", - отмечают в МИД.

«Долг перед невинными жертвами братоубийственных конфликтов прошлого призывает нас к критическому, честному и конструктивному диалогу, а не к практике постоянных взаимных обвинений. Мы должны пытаться понимать друг друга, даже если мы в чем-то не согласны", - говорится в заявлении.

"Недавняя общая молитва в Павлокоме должна стать хорошим примером для такой же общей молитвы в Сагрыни, Гуте Пеняцкой, Павловке и многих других местах памяти. Мы готовы к продолжению совместного примирения, которого, убеждены, ожидает большинство украинцев и поляков!", - заявляют дипломаты.

"Мы готовы идти вперед и призываем наших польских друзей присоединиться!", - подытожили в МИД.

Как сообщал УНИАН, 4 марта праворадикалы провели во Львове факельный марш под антипольскими лозунгами, в частности, «Львов – не для польских панов». Участники марша, приуроченного ко дню гибели главнокомандующего УПА Романа Шухевича (5 марта), заявили, что хотели показать, что «Львов-бандеровский». Они также критиковали польский закон Об институте национальной памяти, известный также как закон о запрете бандеровской идеологии.