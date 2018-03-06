В МИД Польши хотят, чтобы Киев отмежевался от антипольского марша во Львове

В МИД Польши отмечают, что подобные акции способны привести к ненужной напряженности между гражданами обоих государств.

МИД Польши обеспокоено антипольским маршем во Львове и надеется, что украинская власть отмежуется от взглядов его организаторов.

Об этом говорится в официальном заявлении польского ведомства, передает "Европейская правда".

"Министерство иностранных дел Польши с обеспокоенностью отметило ход демонстрации, организованной Национальным корпусом под лозунгами "Львов не для польских панов" и "Кому принадлежит Львов", – говорится в заявлении.

Свою обеспокоенность ведомство по дипломатическим каналам сообщило украинской стороне.

"МИД выражает обеспокоенность по поводу обострения тона заявлений некоторых политических кругов Украины относительно Польши и поляков. В этом контексте министерство выражает надежду на то, что украинская власть отмежуется от взглядов, представленных организаторами марша во Львове и связанными с ними кругами", - заявили в польском ведомстве.

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В МИД Польши отмечают, что подобные акции способны привести к ненужной напряженности между гражданами обоих государств.

"Министерство иностранных дел еще раз подчеркивает свою готовность к дальнейшему диалогу по правовым вопросам, вытекающим из прошлого", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 4 марта праворадикалы провели во Львове факельный марш под антипольскими лозунгами, в частности, «Львов – не для польских панов». Участники марша, приуроченного ко дню гибели главнокомандующего УПА Романа Шухевича (5 марта), заявили, что хотели показать, что «Львов-бандеровский». Они также критиковали польский закон Об институте национальной памяти, известный также как закон о запрете бандеровской идеологии.