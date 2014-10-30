Европейские историки отказались подписывать антиукраинскую резолюцию в Москве

Об этом пишет Саймон Шустер в опубликованном в Time репортаже из Москвы, который цитирует ZN.UA.

В столице РФ проходила международная конференция, посвященная памяти жертв нацистских преступлений во время Второй мировой войны. Эта конференция проходит ежегодно с 2006 года. Ее проводили в Кельне и Берлине, а позже в столицах Беларуси и Словакии.

"Однако в Москве один из соучредителей конференции немецкий историк Свен Борше почувствовал, что что-то не так сразу, как встретился с российскими коллегами", - говорится в статье.

"Все, о чем они хотели говорить - это конфликт в Украине", - сказал Борше.

Читайте такжеСМИ: Сербия подправила свою историю в честь визита ПутинаШустер пишет, что делегаты из Запада "поняли и без перевода" политический подтекст, который российские историки вкладывали в содержание своих выступлений.

"Российские ораторы демонстрировали фото с зверствами нацистских подразделений СС наряду с фотографиями из зоны конфликта в Украине. Они настаивали, что между действиями украинской армии в войне против сепаратистов и зверствами сил Гитлера нет разницы", - говорится в статье.

"Фашизм снова поднимает голову. Просто сейчас нашим братьям-славянам в Украине марионеточное правительство, которое отчитывается Госдепартаменту США, настолько промыло мозги, что они действительно считают себя высшей расой", - сказал на конференции историк Ярослав Трифанков из Брянского музея истории.

Читайте такжеForbes: СМИ проглотили пять российских мифов, которые помогли Путину победить в УкраинеЖурналист подчеркивает, что такая риторика свойственна России во всех сферах: от политики до образования. С начала конфликта в Украине Кремль называл новую украинскую власть "фашистской хунтой". Хотя президент Украины Петр Порошенко представляет либеральные прозападные политические силы, которые одержали победу на выборах в парламент.

Москва даже попыталась обвинить Украину в "геноциде" русскоязычного населения на Востоке страны.

"Нацизм снова пришел к нам из Европы. Бацилла нацизма не была уничтожена. К сожалению, она заразила братский нам народ - украинцев", - сказал другой русский историк Михаил Мягков.

В течение всего дня российские ораторы то и делали, что сравнивали нацистский режим Адольфа Гитлера и либеральную власть в Украине.

"Никто из них даже не вспомнил, что именно Кремль поддерживает пророссийских террористов на Востоке Украины", - пишет журналист.

Он добавляет, что речи историков из России заставили нервничать делегатов из Чехии и Словакии.

"Выражения их лиц сначала олицетворяли шок, а потом отвращение. Йорг Морре из Берлинского музея Кальхорст, который посвящен истории Второй мировой войны, начал нервно ерзать в кресле", - описывает автор реакцию западных историков.

"Это абсурд! Это неправда", - говорил Морре во время перерыва.

Читайте такжеЕвронаци: кто на Западе поддерживает ПутинаПосле завершения встречи, европейские историки отказались подписывать резолюцию, которую подготовила сторона России. В ней говорилось, что участники конференции "ставят цель бороться с проявлениями фашизма в Европе в наши дни", с намеком на события в Украине.

"Очевидно у нас разные взгляды на то, что называется фашизмом сегодня. Ваша точка зрения не моя. Поэтому я призываю вычеркнуть эту часть резолюции. Я не хочу ее подписывать, и это не только моя позиция", - сказал Морре.

Однако российские делегаты и студенты, которых "загнали" в зал за 15 минут, поддержали первоначальный текст документа и подписали его.

Основатель конференции немецкий историк Борше после конференции был шокирован. По его словам, он и думать не мог, что мероприятие может быть использован в политических целях.

"Россияне слишком убеждены в своей точке зрения, чтобы принимать во внимание другие. Это очень плохо", - сказал он.