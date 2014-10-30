«Вышеградская четверка» и Великобритания призывают РФ не признавать «выборов» в ДНР и ЛНР

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее заявление обнародовано сегодня правительством Великобритании,

«Министры считают так называемые «выборы» нелегитимными и противоречащими Минскому протоколу. Мы призываем все стороны соблюдать Минский протокол и Минский меморандум и действовать в направлении мирного урегулирования конфликта и восстановления стабильности, которая базируется на полном уважении независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины», - говорится в заявлении.

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В то же время министры призвали Российскую Федерацию содействовать мирному решению конфликта, отказавшись признать такие «выборы». «Единые выборы, которые имеют легитимность в Украине, являются те, которые проходят в соответствии с законодательством Украины», - отметили министры.

Авторы заявления подтвердили, что мирное разрешение кризиса в Украине должно основываться исключительно на принципе уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

В «Вышеградскую четверку» входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия.

Как сообщал УНИАН, РФ в марте 2014 года после введения войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики».

Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружения и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

В рамках минских договоренностей сепаратисты обязались проводить выборы только в соответствии с законодательством Украины. Однако позже заявили о намерении провести 2 ноября собственное голосование, которое определит депутатов местных парламентов и глав так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

Вместе с тем США и ЕС заявили, что проведение выборов в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» будет нарушением минских договоренностей.

17 октября в ходе многосторонних переговоров в Милане с участием президента РФ Владимира Путина президент Украины Порошенко заявил, что местные выборы на Донбассе должны пройти в соответствии с подписанным им накануне закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей - 7 декабря.

28 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ готова признать результаты «выборов» в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».