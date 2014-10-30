В Макеевке очевидцы сняли на видео колонну свежевыкрашенных "Градов"

Все "Грады" отличаются новой краской и чистым чехлами, сообщает ТСН.

В составе колонны движутся 8 "Уралов", которые судя по всему, перевозят снаряды, а также 11 "Градов". Сопровождают колонну несколько грузовиков и легковых автомобилей с боевиками.

Читайте такжеПод Мариуполь прибыла военная техника РФ и разведчики из Северной ОсетииПри этом на всех машинах отсутствуют любые следы эксплуатации, на них свежая краска целая, а чехлы на ракетных направляющих чистые. Это может быть свидетельством получением боевиками помощи из РФ, о чем предупреждал Дмитрий Тымчук. Напомним, координатор Информационного сопротивления писал о прибытии в Донецк российских мотострелковых и воздушно-десантных подразделений вместе с техникой.