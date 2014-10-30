Армия РФ создала в Донецке командный пункт артиллерии, в город прибывает десант - Тымчук
08:40, 30 октября 2014Общество
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В Петровский район Донецка прибывают российские подразделения без знаков различия, нашивок и шевронов.
REUTERS
Централизируется управление артиллерийским огнём противника в Донецке.
Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
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"В северной части Донецка создан и функционирует единый командный пункт артиллерии россиян", - отмечает он.
Эксперт говорит, что в Петровский район Донецка прибывают российские подразделения, замаскированные под "ополченцев" - без знаков различия, нашивок и шевронов. Отмечено прибытие мотострелковых подразделений ВС РФ на бронетехнике, а также воздушно-десантных подразделений.
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