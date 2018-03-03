В Украине возобновят работу и газоснабжения учебных заведений 5 марта

Разрешение касается заведений по всей территории Украины.

Кризисный комитет при Министерстве энергетики и угольной промышленности, который отвечает за преодоления дефицита природного газа в газотранспортной системе, принял решение разрешить с 5 марта возобновить работу и газоснабжение учебных заведений.

Об этом говорится в протоколе заседания комитета, опубликованном на странице министерства в Facebook.

"Возобновить работу учебных заведений и их газоснабжение по всей территории Украины с 5 марта 2018 года", - сообщается в документе.

В то же время в МОН сообщили, что с понедельника, 5 марта, все учебные заведения - детсады, школы, профессионально-технические учебные заведения и вузы - могут возобновить работу в обычном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба МОН со ссылкой на решениекризисного комитета Минэнергетики и угольной промышленности Украины.

"Минобразования и науки направило соответствующее письмо-разъяснение всем вузам и местным органам самоуправления, в сфере управления которых находятся другие учебные заведения. Исключение могут составлять те заведения, которые не работают по причинам, не относящимся к газоснабжению - карантин и т.д.", - отметили в ведомстве.

Читайте такжеВ Днепропетровской области занятия в школах отменили до 7 марта включительноВ МОН обратили внимание на то, что непосредственное решение о приостановлении или возобновлении работы вузов принимает само заведение в пределах своей автономии.

"Соответствующие решения также должны принять и органы местного самоуправления, к сфере управления которых относятся другие учебные заведения", - уточнили в министерстве.

Как сообщал УНИАН, временный дефицит газа в ГТС был вызван действиями российского "Газпрома", который, нарушая решение Стокгольмского арбитража, снизил давление газа на входе в ГТС и отказался импортировать законтрактованный газ. Для преодоления дефицита "Нафтогаз" значительно увеличил импорт газа из Евросоюза, а Кабмин ввел в действие Нацплан по сокращению потребления газа, а также поручил Минэнергоугля перевести часть генерации на мазут. Также, согласно этому плану, была приостановлена подача газа для учебных заведений.

Ранее в связи с нехваткой газа в стране Министерство образования и науки рекомендовало всем учебным заведениям приостановить работу со 2 по 7 марта включительно, что с учетом выходных (8-11 число)составляет 9 дней подряд.