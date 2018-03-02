Из-за недостатка газа в Украине обучение приостановлено до 12 марта

Решение принято в связи с ситуацией в энергетическом комплексе.

Министерство образования и науки Украины рекомендовало всем заведениям высшего образования и всем другим учебным заведениям, которые находятся в сфере управления местных органов самоуправления, приостановить работу с 2 до 7 марта включительно.

А с учетом праздничных выходных, учебный процесс возобновится только 12 марта.

Об этом сообщает пресс-служба МОН Украины.

Обращается внимание на то, что к учебным заведениям, которым рекомендовано приостановить работу, также относятся заведения профессионально-технического образования, о которых упомянуто в решении Кризисного комитета по мерам для недопущения кризисной ситуации в энергетике.

Минобразования отмечает, что в протоколе Кризисного комитета говорится, что Министерство энергетики и угольной промышленности приняло решение о наступлении кризисной ситуации уровня чрезвычайной ситуации в период с 2 марта по 6 марта 2018 года (включительно).

Читайте такжеЛьвов, Николаевская и Закарпатская области отказались прикрутить газ в школах«Продление периода, в течение которого рекомендовано приостановить обучение на один день, также связано с тем, что в случае выхода учащихся и студентов седьмого числа на занятия, они вынуждены будут находиться в недостаточно прогретых помещениях. Однако в течение праздничных и выходных дней будет достаточно времени, чтобы обеспечить надлежащие условия для обучения», - отмечают в Минобразования.

Отмечается, что непосредственное решение о приостановлении работы высших учебных заведений принимает само заведение в пределах своей автономии. Соответствующие решения также должны принять и органы местного самоуправления, в сферу управления которых входят другие учебные заведения.

Согласно информации Минобразования, 1 марта состоялось заседание Кризисного комитета при Минэнергоугля, по результатам которого был составлен протокол и принят ряд решений, в частности, касающихся приостановления работы учебных заведений.

В связи с этим в протоколе зафиксирован ряд решений Кризисного комитета, в частности то, что касается работы учебных заведений.

«Председателям областных государственных администраций и председателю КГГА: остановить работу дошкольных заведений, школ и высших учебных заведений на период кризисной ситуации уровня чрезвычайной ситуации», - говорится в протоколе.

Полный текст протокола размещен на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности, его можно загрузить тут.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 марта, министр энергетики и угольной промышленность Игорь Насалик сообщил, что Кабинет министров Украины на пять суток ввел национальный план действий по недопущению кризисной ситуации в энергетике из-за действий российского «Газпрома», который отказался поставлять газ Украине с марта этого года, а также не выдерживает контрактное давление на входе в украинскую газотранспортную систему.

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Кроме поручения учебным заведениям приостановить работу до 6 марта включительно, Кабмин также обратился к промышленным предприятиям, чтобы они пересмотрели производственные планы с учетом экономии газовых ресурсов.

1 марта руководитель «Нафтогаза» Андрей Коболев на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщил, что из-за значительного похолодания в Украине наблюдается рекордное суточное потребление газа - 200 млн куб. м, при этом 18 млн куб. м газа стали дефицитом, который мог бы быть перекрыт благодаря поставкам газа из России.

Коболев сказал, что этот дефицит будет частично перекрыт покупкой газа по высоким ценам с европейского направления, отметив, что эти счета будут выставлены «Газпрому» за невыполнение контракта. Однако, по его словам, потребление в 10 млн куб. м газа в сутки перекрыть не получится, при этом после 4 марта ожидается потепление, и потребление газа снизится.

28 февраля «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по иску украинской компании к российскому газовому монополисту «Газпром», согласно которому арбитраж обязал «Газпром» выплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долл. По итогам рассмотрения двух дел российский «Газпром» задолжал украинской компании 2,56 млрд долл.

После получения решения суда утром 1 марта «Газпром» отказался поставлять в Украину газ в марте этого года. При этом российская компания уже получила за него предоплату. В «Нафтогазе» такое поведение «Газпрома» назвали нарушением решения Стокгольмского арбитража.