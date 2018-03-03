В палаточном городке под Радой задержали 50 протестующих, полиция нашла гранаты (видео)

Процессуальные действия проводятся в рамках уголовных производств по факту попытки захвата Октябрьского дворца и по событиям 27 февраля под Верховной Радой.

Полиция задержала 50 жителей палаточного городка под Верховной Радой.

Как сообщили УНИАН в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины, об этом заявил заместитель председателя Нацполиции - начальник полиции Киева Андрей Крищенко

По его словам, сегодня работники полиции Киева проводят следственные действия в палаточном городке, расположенном у стен Верховной Рады Украины.

Процессуальные действия проводятся на основании двух решений суда и в рамках уголовных производств, которые расследуют следователи полиции Киева. Поддержка полицейскими обеспечена по требованию следователя.

В ходе следственных действий полицейским пришлось задержать 50 жителей палаточного городка, их доставляют в райуправление полиции.

«Мы проводим следственные действия, как указано в постановлении. Будем изымать предметы, которые использовались для нападения на полицейских, нанесения телесных повреждений. Визуально - сейчас работают взрывотехники - есть снаряженные гранаты. Их тоже будут изымать, а также будем изымать вещи, которые проходят по другим уголовным производствам», - заявил Корищенко.

Он добавил, что следователи работают по уголовным производствам, одно из которых открыто по факту попытки захвата Международного центра культуры и искусств (Октябрьский дворец), а другое - по событиям 27 февраля у стен ВР, когда в результате столкновений пострадали 14 правоохранителей.

Как сообщал УНИАН, возле палаточного городка под Верховной Радой произошли столкновения между полицией и протестующими. В ходе столкновений протестующие подожгли шины. Сообщается, что с обеих сторон есть раненые.