Жгли шины, есть раненые: возле палаточного городка под ВР произошли стычки между полицией и протестующими (фото, видео)

Полиция пришла под ВР к палаточному городку, чтобы проводить следственные действия по ряду уголовных дел, задержано около 30 человек.

Возле палаточного городка под Верховной Радой произошли столкновения между полицией и протестующими.

Об этом сообщает "Украинская правда". В ходе столкновений протестующие подожгли шины. Полиция задержала около 30 человек. Сообщается, что с обеих сторон есть раненые. Диагнозы: черепно-мозговые травмы, газовые ожоги.

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Как сообщили очевидцы, полиция пришла под ВР к палаточному городку чтобы проводить следственные действия по ряду уголовных дел. В ответ на это люди из городка начали жечь шины.

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"Согласно постановлению суда полиция проводит следственные действия под ВР в рамках расследования нескольких уголовных производств. Препятствование этим следственным действиям прекращаются в соответствии с законом", - отметил спикер МВД Артем Шевченко в Facebook.

По его словам, во время проведения следственных действий согласно постановлений суда на улице Грушевского следственно-оперативная группа нашла два предмета похожие на гранаты.

ВИДЕО: "Украинская правда"

Полиция утверждает, что она принадлежит одному из задержанных. Отмечается, что демонтировать городок - не является целью полиции. Правоохранители освобождают проезжую часть улицы Грушевского. Проезд перекрыт. Палаточный городок окружен полицией со всех сторон.

Ранее сообщалось, что активисты заявляют о начале зачистки палаточного городка под Радой. Под парламент стянули полицию и отряды Национальной гвардии. Также со стороны Мариинского парка стоят машины скорой помощи, пожарные машины и автозаки.