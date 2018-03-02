Посольство Украины в Болгарии обвинило российского патриарха Кирилла в провокации за антиукраинские заявления на ТВ

Украинские дипломаты выразили сожаление, что болгарское телевидение было использовано руководством РПЦ для обнародования антиукраинской позиции Кремля.

Посольство Украины в Болгарии обвинило патриарха Русской православной церкви (РПЦ) Кирилла в провокации за антиукраинские заявления на болгарском национальном телевидении. Об этом говорится в комментарии на сайте посольства Украины в Болгарии.

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"Посольство Украины в Болгарии возмущено антиукраинскими высказываниями патриарха РПЦ Кирилла в эфире программы "Още от деня" Болгарского национального телевидения 1 марта", - заявили дипломаты.

"Утверждение патриарха о "гражданской войне" на Донбассе рассматриваем как антиукраинскую провокацию", - отмечают в посольстве.

"Посольство напоминает, что Российская Федерация, совершив временную оккупацию АР Крым и части Донецкой и Луганской областей, грубо нарушила нормы и принципы международного права, в том числе Устав ООН. Это, в частности, подтверждается в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" A/RES/68/262 от 27 марта 2014 года. Кроме того, принятые в 2016 и 2017 годах Генеральной ассамблеей ООН резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной республике Крым и городе Севастополь (Украина)" справедливо признают Российскую Федерацию государством-оккупантом", - говорится в сообщении.

"Международная демократическая общественность не имеет никаких сомнений, что оккупация части Донбасса была инициирована и осуществлена исключительно РФ, которая активно поощряет и всячески поддерживает незаконные террористические формирования боевиков - оружием, кадровыми военными без опознавательных знаков, военной техникой, "гуманитарными конвоями ", имеющими негуманитарное назначение и наполнение. Поэтому, продолжающееся кровопролитие на востоке Украины возможно остановить только одним путем - прекращением агрессии РФ и вооруженной поддержки со стороны Кремля террористических группировок и оккупационных администраций", - подчеркивают дипломаты.

Также посольство отмечает, что гарантией возвращения мира на оккупированные Россией территории является выполнение Москвой Минских договоренностей и возвращение РФ к соблюдению международного права. "РФ с 2015 года последовательно блокирует инициативу Украины о введении на оккупированных территориях Украины международной миротворческой операции. Именно она может ввести международный контроль над украинско-российской границей, как это предусмотрено Минскими договоренностям, и создать предпосылки для мирной реинтеграции и реабилитации украинского Донбасса. Разумеется, что операция не может состояться при участии агрессора - России, которая изначально является стороной вооруженного конфликта с целью разрушения Украинского государства и блокирования пути в Европу", - заявили дипломаты.

Также посольство Украины в Болгарии "выражает сожаление в связи с тем, что Болгарское национальное телевидение было использовано руководством РПЦ как трибуна для обнародования откровенно антиукраинских заявлений, синхронизированных с официальной позицией Кремля".