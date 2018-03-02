"Закон продолжения войны": Янукович прокомментировал принятие закона о реинтеграции Донбасса

12:17, 02 марта 2018
Политика
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Янукович во время пресс-конференции в Москве / REUTERS

Об этом он заявил в Москве на пресс- конференции. По словам Януковича, закон о реинтеграции "полностью исключает выполнение минских соглашений". 

По его словам, выход из ситуации может быть только в прямых переговорах Киева с Донецком и Луганском. "Я уверен, что единственный путь в поиске мира - это мирные переговоры. Прямые переговоры с представителями Донбасса при содействии и под наблюдением представителей Европейского союза, России, США и ООН", - заключил Янукович.

Янукович также заявил, что готов приложить все усилия для объединения Украины и оказания помощи жителям Донбасса.

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Ранее сообщалось, что Обвиняемый в государственной измене беглый экс-президент Украины Виктор Янукович заявляет, что в своем обращении к президенту РФ просил рассмотреть возможность ввести в Крым полицейскую миротворческую миссию.

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Теги: #Виктор Янукович#пресс-конференция Януковича