За кресло премьера соревнуются минимум два кандидата

Об этом в эфире 5 канала рассказал руководитель избирательного штаба "Блока Петра Порошенко" Виталий Ковальчук, пишет Gazeta.ua.

Ковальчук отметил, что есть несколько претендентов на должность главы будущего Кабинета министров.

"По крайней мере, на сегодняшний день есть две кандидатуры на должность премьер-министра", — уточнил политик.

Он подчеркнул, что окончательное решение в данном вопросе примет новая парламентская коалиция.

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Вместе с тем, Ковальчук добавил, что своих кандидатов на пост главы правительства также могут выдвинуть партии "Самопоміч" и "Батьківщина".

Напомним, премьер-министр Украины Арсений Яценюк не согласился на проект коалиционного соглашения "Блока Петра Порошенко" и предложил собственный.

Он также заявил, что согласен стать главой нового Кабинета министров, если парламентская коалиция будет формироваться по принципам партии "Народный фронт".