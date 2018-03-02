Саакашвили в Нидерландах ездит на Bentley (фото)

17:23, 02 марта 2018
Политика
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Выдворенного из Украины экс-президента Грузии Михеила Саакашвили заметили в Нидерландах на Bentley.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Василий Крутчак. Он показал фото, на которых видно, как Саакашвили садится в элитное авто.

"Попробовал Миша голландские трамваи и понял, что Bentley все же комфортнее", - говорится его подписи к фотографии.

Ранее лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили похвастался  полученным в Амстердаме удостоверением личности, сфотографировавшись в трамвае.

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