Саакашвили в Нидерландах ездит на Bentley (фото)
17:23, 02 марта 2018Политика
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Выдворенный из Украины экс-глава Одесской ОГА находится в Нидерландах.
Выдворенного из Украины экс-президента Грузии Михеила Саакашвили заметили в Нидерландах на Bentley.
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Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Василий Крутчак. Он показал фото, на которых видно, как Саакашвили садится в элитное авто.
"Попробовал Миша голландские трамваи и понял, что Bentley все же комфортнее", - говорится его подписи к фотографии.
Ранее лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили похвастался полученным в Амстердаме удостоверением личности, сфотографировавшись в трамвае.
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