СМИ опубликовали письмо Януковича к Путину с просьбой ввести войска в Украину

Именно этот документ на заседании СБ ООН 3 марта 2014 года продемонстрировал представитель России Виталий Чуркин, передает Цензор.НЕТ, в распоряжении которого оказалась копия письма.

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"...Обращаюсь к Президенту России В.В. Путину с просьбой использовать Вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины", - в частности, под такими словами стоит подпись Януковича.

Предварительно Виталий Чуркин заверил подлинность продемонстрированного документа своим письмом.

"И письмо Януковича, и письмо Чуркина находятся в материалах дела в отношении Виктора Януковича о госизмене с ноября 2016-го", - сообщил Цензор.НЕТ источник в правоохранительных органах.

Ранее Генеральная прокуратура получила копию заявления в то время президента Украины Виктора Януковича с просьбой ввести российские войска в Украину.



