Bloomberg: Сможет ли Украина добиться успеха на этот раз?

Об этом говорится в редакционной статье, которая называется «Сможет ли Украина добиться успеха на этот раз?», опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Украинцам дважды удавалось свергнуть коррумпированные и деспотические режимы после того как их страна получила независимость в 1991 г. – сначала во время Оранжевой революции в 2004 г., затем в феврале прошлого года, что заставило бывшего президента Виктора Януковича сбежать. Но ни одно из восстаний не смогло превратить Украину из клептократии в демократию, основанную на правилах, больше похожую на Польшу, чем на Россию, чего хотели протестующие.

Чтобы разрушить этот стереотип, новые парламент и правительство должны сделать, по крайней мере, три вещи – очень сложных, но необходимых.

Во-первых, они должны выполнить свои обещания о децентрализации власти в регионах страны. Это не означает капитулировать перед требованиями России о крайнем федерализме, при котором местные органы власти смогут наложить вето на стратегические национальные решения. Это значит предоставить широкие полномочия самоуправления и сбора налогов. После того как Янукович сбежал, украинский парламент сделал противоположный жест, проголосовав за отмену закона, который позволял регионам предоставлять официальный статус русскому языку. Несмотря на то, что результаты того голосования потом заблокировали, оно вызвало еще больше опасений по поводу того, что проевропейский режим будет наказывать Восток. Эту ошибку нельзя повторять.

Во-вторых, новое правительство должно избегать внутренних конфликтов наподобие тех, которые помешали Оранжевой коалиции. Президент Виктор Ющенко и премьер-министр Юлия Тимошенко управляли так плохо, потому что постоянно боролись за власть, из-за чего в 2010 г. избиратели были готовы вернуть Януковича, лидера, изгнанного Оранжевой революцией. В последние месяцы появились признаки того, что президент Петр Порошенко может подобным образом враждовать с премьер-министром Арсением Яценюком. Украина не сможет добиться успеха, если это произойдет.

Наконец, новое правительство должно реформировать экономику и бороться с коррупцией – ведь именно эти причины заставили огромное количество украинцев выдержать сильные морозы, избиения и даже погибать за то, чтобы свергнуть Януковича во второй раз. Украине, несомненно, понадобиться дополнительная финансовая помощь этой зимой. (Пакет помощи на сумму 17 млрд. долл. был разработан Международным валютным фондом в мае, до того как война на востоке разрушила экономику.) Но, как утверждает название недавно созданной партии «Самопомощь», самую сложную работу украинцы должны сделать сами.

Необходимая реформа будет болезненной, поскольку она предусматривает отмену субсидий; она будет сложной, поскольку ударит по магнатам, чьи деньги захлестнули парламент; и беспорядочной, поскольку нужно будет убедить судебную систему, созданную для содействия коррупции, а не для ее искоренения. Соблазн повременить с реформами и сосредоточиться на продолжении гражданской войны или строительстве укреплений сродни линии Мажино вдоль российской границы будет очень велик.

Украина, однако, не сможет стать стабильной и независимой пока не сделает свою экономику продуктивной и диверсифицированной, чтобы ей больше не управляли коррупция и зависимость от дешевых российских энергоносителей. И ей не удастся реинтегрировать восточные регионы до тех пор, пока она не сможет убедить тех, кто там живет, что они не будут гражданами второго сорта. Да, это трудная задача. Но и альтернативы никакой нет.