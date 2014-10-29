The Guardian: Россия поддерживает выборы сепаратистов в Украине

Москва заявила, что признает результаты выборов, которые сепаратисты собираются провести в Украине в ближайшие выходные, что может еще больше увеличить напряженность в отношениях с новоизбранными прозападными лидерами страны, в то время как они ведут переговоры о создании правительственной коалиции, сообщается в статье, которая называется «Россия поддерживает выборы сепаратистов в Украине», опубликованной в британской газете The Guardian.

Выборы мятежников должны пройти в воскресенье, как и запланировано, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Мы, конечно, признаем результаты», – сказал он в интервью ежедневной газете «Известия» во вторник.

Москва отвергает обвинения украинских властей и западных лидеров в том, что Россия стоит за вооруженным восстанием в промышленном центре Украины, которое унесло жизни 3700 человек с апреля.

Но решение признать легитимность голосования повстанцев до этого момента было одним из самых открытых проявлений поддержки двух непризнанных «народных республик» на востоке страны, который повстанцы пытаются отрезать от Украины.

Высокопоставленный чиновник украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Москва нарушает мирное соглашение, которое она продвигала в Минске в сентябре, после чего наступило шаткое перемирие.

«Намерения России прямо противоречат Минскому договору, разрушают согласованный процесс деэскалации и мирного урегулирования и продолжают подрывать доверие к ней [России] как к надежному международному партнеру», – сказал Кулеба, назвав сепаратистов террористами.

Этот спор последовал за увеличением количества нарушений режима прекращения огня, в том числе участились случаи использования артиллерийского оружия с обеих сторон накануне парламентских выборов в прошлое воскресенье, принесших убедительную победу союзникам прозападного президента Петра Порошенко.

Взрывы артиллерийских снарядов и звуки стрелкового оружия можно было услышать во вторник утром, сообщил корреспондент AFP из контролируемого повстанцами Донецка.

Ситуацию в Украине обсудили во вторник в Брюсселе, где представители стран-членов ЕС пересмотрели вопрос о санкциях в отношении России.

Санкции ЕС в сочетании с аналогичными мерами со стороны США должны оказывать давление на Россию из-за ее поддержки повстанцев и аннексии украинского черноморского полуострова Крыма в марте.

Санкции нанесли удар по пошатнувшейся российской экономике и впервые после окончания холодной войны вызвали такую сильную напряженность в отношениях между Востоком и Западом.

Киев и его западные покровители считают шестимесячное восстание и захват Крыма попыткой Владимира Путина не дать Украине переориентировать свою политику в сторону Запада.

Власти России, большая часть военно-морского флота которой базируется на стратегически важном Крымском полуострове, утверждают, что они всего лишь хотят помочь русскоязычным – большинство из них находятся в Крыму и на востоке – которые чувствуют, что им угрожает украинский национализм.

После подсчета 85% бюллетеней после воскресных парламентских выборов, стало понятней, каким будет будущий правящий альянс Порошенко.

Его блок совсем немного отставал от партии премьер-министра Арсения Яценюка, набрав почти по 22 % голосов каждый. Третье место заняла партия «Самопомощь», которая также является националистической и прозападной и может присоединиться к трехсторонней коалиции. Яценюк, как ожидается, останется на посту премьер-министра.

Одной из основных политических задач Порошенко является установить мир с сепаратистами, предоставив им автономию, но не независимость. Учитывая приближение выборов повстанцев и бойкот парламентских выборов в прошлое воскресенье, достижение этой цели сейчас кажется более сложным, чем когда-либо.