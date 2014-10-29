Коалицию и правительство сформируют в течение 20 дней – Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Арсений Яценюк.

"Формирование правительства - это не акционерное соглашение о разделе страны, а это соглашение о политической ответственности за судьбу Украинского государства. Поэтому ключевое требование, которое ставит украинское общество, мы должны выполнить: прозрачность формирования коалиции и формирования состава Кабинета министров... В течение ближайших двух десятков дней мы должны выйти на окончательное решение", - сказал Яценюк.

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