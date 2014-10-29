Майдановец Гаврилюк, которого силовики раздели догола на морозе, проходит в Раду

Он набрал 19,43% голосов, по результатам подсчета 100% электронных протоколов. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

Второе место занял кандидат от Блока Петра Порошенко Александр Тигов, набрав 17,94% голосов. На третьем месте самовыдвиженец Анатолий Федорук (17,90%).

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В январе в сети появилось видео об издевательствах силовиков над активистом Майдана Михаилом Гаврилюком. Во время акций протеста в центре Киева силовики заставили его раздеться догола на морозе, били, а также фотографировали.

Силовики были приговорены к трем и двум годам лишения свободы с испытательным сроком на год. По делу Гаврилюка будут судить еще одного офицера, который видел издевательства его коллег, но ничего не сделал.