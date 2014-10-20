По делу Гаврилюка, которого силовики раздели догола на морозе, будут судить еще одного офицера

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Как отмечается в сообщении, Генпрокуратура продолжает работу по разоблачению и привлечению к уголовной ответственности работников органов внутренних дел, которые причинили телесные повреждения участникам мирных акций протеста и совершили другие действия насильственного характера.

«17 октября 2014 года в Печерский районный суд города Киева направлено обвинительный акт в отношении офицера внутренних войск МВД Украины, который, исполняя обязанности по охране общественного порядка, не принял мер по пресечению неправомерных действий в отношении потерпевшего Михаила Гаврилюка со стороны других правоохранителей», - отмечается в сообщении.

В ГПУ напомнили, что это уже четвертое должностное лицо, которое привлекается к уголовной ответственности за совершения этого резонансного преступления.

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Как сообщал УНИАН, во время массовых акций протеста в центре Киева 23 января 2014 года средства массовой информации обнародовали видео об издевательствах правоохранителей над активистом Майдана Гаврилюком на ул. Грушевского.

На видео силовики смеялись и заставляли фотографироваться на морозе голого избитого мужчину. В конце видео он садится в автозак, а кто-то из правоохранителей дает ему пинка.

27 января было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий), внесено в ЕРДР.

Тогда же МВД Украины извинилось за недопустимые действия людей в милицейской форме, которые фигурируют в видео.

В мае два бойца внутренних войск МВД, которые издевались над Гаврилюком, были осуждены условно по обвинению в превышении служебных полномочий и совершении насилия в отношении активиста Майдана Гаврилюка во время акций протеста в столице 22 января 2014 года.

В судебном заседании при участии представителя Генеральной прокуратуры обвиняемые полностью и безоговорочно признали свою вину в совершении инкриминируемых им преступлений.

Несмотря на это, потерпевший простил своих обидчиков и не настаивал на назначении им строгого наказания.