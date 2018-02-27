В Польше задержали подозреваемых в попытке поджога здания союза венгров в Ужгороде

В отношении двух подозреваемых было принято решение об трехмесячный арест, за третьим задержанным установлен полицейский надзор.

Агентство внутренней безопасности Польши задержало поляков, подозреваемых в попытке поджога здания областного офиса организации закарпатских венгров КМКС.

Соответствующую информацию подтвердил представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, сообщает Европейская правда со ссылкой на портал Onet.pl.

Польская спецслужба задержала трех человек в связи с попыткой поджога союза венгров в начале февраля.

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Задержание состоялось 21 и 22 февраля в сотрудничестве с украинской стороной.

В отношении двух подозреваемых было принято решение о трехмесячном аресте, а за третьим задержанным установлено полицейское наблюдение.

"В рамках этого дела Агентство внутренней безопасности рассматривает различные мотивы в связи с совершенной в Украине попыткой поджога союза венгров. В частности, отслеживаются международные контакты подозреваемых ", - рассказал Жарин.

Ранее сообщалось, что 4 февраля поджог пытались совершить двое лиц: Адриан Марглевский (Adrian Marglewski) 01.04.1996 г.р., житель г.. Краков и Томаш Рафал Шимковьяк (Tomasz Rafal Szimkowiak). Польские СМИ также приводят имя третьего задержанного польской спецслужбой - Михал П.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля в Ужгороде в здание закарпатского союза венгров бросили бутылку с зажигательной смесью. Инцидент произошел после 4:00. Бутылку бросили в окно и благодаря тому, что оно двойное, разбилось только одно стекло и других повреждений нет.