ООН в ноябре накормит 120 тысяч украинцев
02:38, 29 октября 2014Политика
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С 1 ноября в рамках Всемирной продовольственной программы ООН выделит Украине продовольствие для 120 тыс. человек.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении ООН в Twitter.
"Всемирная продовольственная программа ООН наращивает помощь Украине. С 1 ноября начнется операция по обеспечению продуктами 120 тыс. человек", - говорится в сообщении.
Всемирная продовольственная программа ООН наращивает помощь Украине. С 1 ноября начнется операция по обеспечению продуктами 120 000 чел
- ООН (@UnitedNationsRU) 28 Октябрь 2014
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