ООН в ноябре накормит 120 тысяч украинцев

02:38, 29 октября 2014
Политика
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С 1 ноября в рамках Всемирной продовольственной программы ООН выделит Украине продовольствие для 120 тыс. человек.

REUTERS

Об этом говорится в сообщении ООН в Twitter.

"Всемирная продовольственная программа ООН наращивает помощь Украине. С 1 ноября начнется операция по обеспечению продуктами 120 тыс. человек", - говорится в сообщении.

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