Последний глава Совмина Крыма о потере полуострова: абсолютно у всех силовиков была проукраинская позиция

Могилев убежден, что если бы власть адекватно отреагировала в первые сутки в Крыму, граждане из админзданий отошли бы в сторонку.

Анатолий Могилев – последний глава Совета Министров Крыма. После дачи показаний на суде о госизмене Януковича он согласился ответить на вопросы о том, что происходило в момент оккупации Крыма.

Как рассказал Могилев в интервью "Украиской правде", он докладывал о ситуации на полуострове в Киев после захвата зданий Верховной Рады и Совмина Крыма в феврале 2014-го года.

До 26 февраля, по его словам, никаких докладов не было: еще было непонятно, с кем разговаривать в Киеве. 23-24 февраля там еще формировались органы власти.

"А уже после 27 февраля, когда захватили административные здания, я доложил в Киев, что меня будет снимать парламент и что надо принимать решения. Мне позвонил или Сенченко, или Пашинский: "Анатолий, вы остаетесь и разруливайте там ситуацию". Я говорю: "Подождите, господа дорогие, чтобы как-то разруливать ситуацию, нужно иметь полномочия. А меня тут уже почти снимают", - отметил Могилев.

26 февраля 2014 года он пришел в Главк и принимал участие в заседании силовиков. Там они смотрели видео с видеокамер, на которых было видно, что на полуострове - профессиональные военные.

"Мы смотрели видео, которое мы сняли с видеокамер, все определили, что это профессиональные военные. Чьи они – одному Богу известно. Сейчас-то можно предполагать, что это был спецназ таких-то государств", - отметил последний глава Совета Министров Крыма.

Читайте такжеОккупанты забирали телефоны: Чубаров рассказал, как Россия захватывала власть в КрымуНа совещании он сказал генералу начальнику главка Валерию Радченко, что необходимо оцепить здания Совмина и Верховной Рады, потому что там вооруженные люди.

"Аваков после этого сказал, что это он дал команду. (Турчинов в своих показаниях в суде заявил, что это он дал такую команду – Ред.). А команду Радченко давал я. Не команду, а просьбу, потому что я командовать им не мог", - рассказал Могилев.

"Абсолютно все силовики были с проукраинской позицией. Подтверждение этому – тогдашний командующий береговой обороны генерал Воронченко – теперешний командующий ВМС Украины. Генерал Балан тогда командовал территориальным управлением внутренних войск в Крыму. Сегодня он – замглавы Нацгвардии Украины", - подчеркнул он.

По словам Могилева, если бы власть адекватно отреагировала в первые сутки в Крыму, эти граждане из админзданий отошли бы в сторонку. Никто бы не рискнул развязывать вооруженный конфликт на территории чужого государства при отсутствии каких-то гарантий и полномочий.

Как сообщал УНИАН, коллегия судей Оболонского райсуда Киева провела допрос бывшего председателя Совета министров Автономной Республики Крым Анатолия Могилева в деле по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.