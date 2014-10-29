Геращенко: БПП против квотного принципа распределения должностей

Об этом в эфире программы "События" на телеканале "Украина" заявила уполномоченный Президента Украины по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко, передает Еспресо.TV.

"Как основу будущей коалиции мы предложили нашим партнерам - партиям Майдана - коалиционное соглашение... Мы категорически против квотного принципа. В нашем соглашении не прописано, что премьер или спикер должен быть от определенной фракции", - подчеркнула Геращенко.

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Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил, що коалиционное соглашение готово, а квот в Кабмине не будет. В свою очередь, в "Народном фронте" готовы присоединиться к созданию коалиции с партией Порошенко. "Батькивщина" также не против присоединиться к коалиции.

Зато в "Самопомочі" заявили, что пока не принимают участия в создании коалиции в Раде.