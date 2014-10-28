Садовый заявляет, что "Самопомич" пока не вступала в переговоры о коалиции

Городской голова Львова, лидер партии „Самопомич” Андрей Садовый заявляет, что „Самопомич” пока не вступала в переговоры относительно создания парламентской коалиции, но подтвердил факт встречи с президентом Петром Порошенко и телефонных переговоров с премьер-министром Арсением Яценюком на эту тему.

««Самопомич» не вступала пока ни в какие формальные переговоры относительно коалиции. При этом мы осознаем, что украинцы дали мандат доверия ряду проукраинских и проевропейских партий, которые должны сообща искать точки соприкосновения для решения насущных вопросов государства!”, - написал Садовый на своей странице в Facebook.

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Он также отметил, что партия «Самопомич» будет обсуждать возможные союзы в парламенте „исключительно на основе заданий, которые должны стоять перед будущим правительством, а не квот”.

„Нас не интересуют квоты! Нас интересует возможность создать правительство профессионалов, которые будут думать не о рейтингах (собственных и партийных), а о задачах, для которых их наняли”, - отмечает Садовый.

Он также сообщил, что после выборов ему звонил по телефону премьер-министр Арсений Яценюк. Впоследствии Садовый встречался с президентом Украины Петром Порошенко по его приглашению.

„На вопрос относительно возможного входа «Самопомочи» в коалицию я сообщил, что такое решение будет приниматься сообща будущей фракцией и руководством партии на основе выше изложенных принципов”, - заявил Садовый.

Как сообщал УНИАН, 26 октября состоялись выборы в Верховную Раду Украины.

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По состоянию на утро 28 октября в Центральной избирательной комиссии обработано 85,02% электронных протоколов участковых избирательных комиссий, согласно которым “Народный фронт” набирает 22,03%, “Блок Петра Порошенко” - 21,68%, объединение “Самопомич” - 10,93%, “Оппозиционный блок” - 9,47%, Радикальная партия Олега Ляшко - 7,47%, “Батькивщина” - 5,7%. “Свобода” пока не преодолевает 5-процентный барьер. У нее 4,68%.

Напомним, 27 октября лидер партии “Блок Петра Порошенко” Юрий Луценко заявил, что на переговоры по вопросу создания коалиции приглашены, кроме "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта", также "Свобода", "Самопомич" и "Батькивщина".