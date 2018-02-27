"Готов на большие уступки": политолог объяснил, что делает Порошенко терпимым для Запада

По мнению эксперта, Порошенко надеется найти общий язык с западными странами за счет продажи госпредприятий.

Президента Петра Порошенко делает терпимым со стороны Запада готовность идти на большие уступки, например, на создание военных баз НАТО на территории Украины.

Глава нашей страны контролирует и президентскую власть, и Верховную Раду, рассказал директор социологической службы "Украинский барометр", политолог и социолог Виктор Небоженко во время чата на "Главреде".

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"Я думаю, что Порошенко все-таки надеется найти общий язык с Западом за счет продажи государственных предприятий, за счет продажи газотранспортной системы, за счет других больших уступок, допустим, создания военных баз НАТО на территории Украины. Это делает его терпимым со стороны Запада", - отметил политолог.

По его словам, "России тоже не из чего выбирать". "Если выбирать между Бойко и Порошенко или Рабиновичем и Ляшко, то, конечно же, они выберут Порошенко", - добавил социолог.

"Тимошенко - тоже вне игры. Потому что, если Порошенко контролирует и президентскую власть, и парламент, то в случае прихода к власти Тимошенко ей нужно будет еще добиться сильной президентской власти и господства над парламентом. Никто рисковать не будет…", - заявил Небоженко.

Как сообщал УНИАН, политолог назвал главную проблему Тимошенко.