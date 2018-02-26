В Еврокомиссии не комментируют возможное лоббирование европейскими политиками правительства Януковича

Речь идет о том, что Манафорт в 2012 году якобы тайно платил бывшим ведущим европейским политикам за лоббирование пророссийского правительства Украины.

В Европейской комиссии не комментируют информацию о возможном лоббировании некоторыми европейскими политиками правительства экс-президента Виктора Януковича.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сказал представитель Еврокомиссии Александр Винтерстайн (Alexander Winterstein), отвечая на вопрос, не вредит ли репутации Еврокомиссии то, что бывший руководитель избирательного штаба президента США Дональда Трампа, советник Януковича Пол Манафорт в 2012 году якобы тайно платил бывшим ведущим европейским политикам, в том числе экс-президенту Еврокомиссии Романо Проди за лоббирование пророссийского правительства Украины.

Винтерстайн сказал: «Что мы видим на этом этапе, так это сообщение в печати о расследовании, которое проводит господин Мюллер (спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер ведет расследование по делу Манафорта - УНИАН). Мы не являемся частью этого расследования, мы читаем прессу, как и вы. Сейчас я не могу ничего сказать. Мы это видим, как и вы, но, основываясь на новостях, которые я видел, по этому поводу сейчас у меня нет никаких комментариев».

Читайте такжеВлияние Манафорта в Украине: у главного стратега Януковича было "теневое правительство" и свои люди в Кабмине - The Atlantic Как сообщал УНИАН, дело Манафорта является частью расследования специального прокурора Департамента юстиции США Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, чтобы склонить их результат в пользу Трампа.

Согласно обвинению Федеральной коллегии присяжных, направленному в окружной суд в Вашингтоне, Манафорт и его бизнес-партнер Рик Гейтс за сотрудничество с окружением Януковича получили десятки миллионов долларов. В частности, между 2006 и 2015 годами они выступали в качестве незарегистрированных агентов правительства Украины, Партии регионов и «Оппозиционного блока».

Манафорт и Гейтс перечислили миллионы долларов полученных выплат иностранным компаниям и на банковские счета, открытые в ряде стран, в частности на Кипре, Сент-Винсент и Гренадины и на Сейшелах. Они скрыли существование иностранных компаний и банковских счетов, постоянно неправильно сообщая в своих налоговых документах, что не имеют иностранных банковских счетов.

В ноябре 2017 года в Генеральной прокуратуре Украины сообщили, что готовят новые запросы к США с просьбой допросить Манафорта.