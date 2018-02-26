Главы европейских МИД примут решение по санкциям против России 12 марта

На прошлой неделе свое согласие на продление санкций дали послы стран ЕС.

Рассмотрение главами МИД стран ЕС вопроса о продлении дипломатических санкций против России перенесли с 26 февраля на 12 марта.

Читайте такжеЛавров назвал санкции против РФ несправедливыми и обвинил Евросоюз в "российском вторжении в Украину"Как сообщает «Радио Польша», изначально данный вопрос должен был решаться на сегодняшнем заседании министров иностранных дел стран-членов Евросоюза в Брюсселе.

Отмечается, что на прошлой неделе свое согласие на продление дипломатических мер в отношении России за аннексию Крыма и агрессию на востоке Украины дали послы стран ЕС.

В настоящее время дипломаты информируют, что еще не все документы переведены на государственные языки стран ЕС, а несколько стран должны завершить внутренние процедуры, связанные с продлением санкций.

Установлено, что санкции, которые завершатся в середине марта, автоматически будут продлены на полгода во время заседания министров по конкурентоспособности 12 марта в Брюсселе. Данный вопрос не вызывает разногласий, и изменений по нему не ожидается.

Как утверждается, в «черном списке» с запретом на въезд в Европейский Союз и заблокированными активами в Европе находятся почти 150 человек. Это террористы, российские политики, близкие к президенту РФ Владимиру Путину чиновники и военнослужащие.

Санкциями также охвачены 38 фирм, европейские активы которых должны быть заморожены до середины сентября.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2017 года Европейский Союз формально утвердил решение еще на полгода продлить действие экономических санкций против России из-за ее агрессии по отношению к Украине.