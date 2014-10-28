Der Spiegel: Триумф прагматика

Об этом пишет Бенджамин Биддер в своей статье «Триумф прагматика», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel.

Подсчет голосов в Украине все еще продолжается. Но ясно, что на парламентских выборах «Народный фронт» премьер-министра Арсения Яценюка и Блок Порошенка президента Украины обеспечивают захватывающую гонку плечо к плечу за победу. Обе партии получают примерно по 22 процента. Уже ночью Яценюк объявил о желании создать коалицию с Порошенко. При этом он избегал триумфальных жестов – хотя сейчас он празднует безусловно крупнейший успех его политической карьеры.

40-летний политик уже более десяти лет является одним из самых узнаваемых лиц в украинской политике, но ему, как правило, приходилось довольствоваться постами второго ранга.

После Оранжевой революции в 2005 году он был министром иностранных дел и внес предложение о включении страны в НАТО. Однако тон в правительственном лагере задавали другие: Президент Виктор Ющенко и премьер-министр Юлия Тимошенко. Из-за его мальчишеской внешности оппоненты Яценюка называли его политическим легковесом, с тех пор он так и не мог избавиться от прозвища «Киндер-Сюрприз».

То, что Яценюка многие недооценивали, было также очевидно во время восстания на Майдане. Когда демонстрации весной вышли из-под контроля, внимание СМИ было сосредоточено на Виталие Кличко. Бывший чемпион мира по боксу постоянно присутствовал: в беспорядках на улице, в переговорах с бывшим президентом Януковичем или в ток-шоу на немецком телевидении. В конце концов, Кличко просто устало тащился с одного кризисного заседания на другое. Арсений Яценюк, напротив, встречал собеседников пружинистой походкой и крепким рукопожатием.

Роль невыразительного «хранителя места»

Пока на улице бушевала революция, он также создал условия для своего последующего успеха на выборах. Юлия Тимошенко пошла на союз с Яценюком. Он должен был управлять ее партией «Батькивщина» во время ее содержания под стражей - как своего рода невыразительный «хранитель места». Это было, по крайней мере, планом Тимошенко.

Трещины в этом альянсе стали явными уже в феврале: у Яценюка были свои собственные амбиции. Он хотел баллотироваться на пост президента и потребовал поддержки Тимошенко. Но она сама претендовала на руководящую должность. Яценюк является лишь марионеткой олигархов, передала Тимошенко через свою дочь Евгению.

Когда дело дошло до перелома, у Тимошенко был просчет: Большая часть партии «Батькивщина» отвернулась от нее и присоединилась к Яценюку - в том числе давний доверенный Тимошенко Александр Турчинов, который после революции на Майдане исполнял обязанности президента.

Другие, однако, еще раньше поставили на Яценюка: американцы. В начале февраля заместитель министра иностранных дел Виктория Нуланд и посол США в Киеве обсуждали варианты участия коалиции Майдана в правительстве. Нуланд явно ставила на Яценюка. О Кличко, которому отдавал предпочтение Европейский союз, она была невысокого мнения. Разговор был перехвачен секретной службой и опубликован в Интернете. Прежде всего, известным стало другое высказывание Нуланд: «Fuck the EU».

После революции Яценюк начал работать на должности главы правительства, заявив, что он, скорее, скучный технократ. Международный валютный фонд оценил образованных экономистов как компетентных собеседников. Но он также показал популистский навык: Во время поездок за границу, он демонстративно летал эконом-классом, что вызвало одобрение многих украинцев.

Яценюк может теперь вести переговоры с позиции силы

В отношении России Яценюк непримирим. Цель Путина заключается в «восстановлении Советского Союза», сказал Яценюк. Лидер Кремля хочет «захватить всю территорию Украины». Сепаратистов в июне он назвал нелюдями, которых нужно уничтожить.

«Народный фронт» Яценюка, таким образом, обошел националистические силы на выборах. В списке Яценюка есть несколько бойцов с фронта. Благодаря успеху Яценюка, баланс сил в проевропейской коалиции изменится.

Президент Порошенко выбрал более умеренный тон в отношении Москвы. Лагерь главы государства не в восторге от результатов выборов. Президент надеялся, что сам сможет создать действительно сильную фракцию. Коалиция должна была быть дополнена младшим партнером. Теперь Яценюк может вести переговоры с позиции силы.

В Киеве есть серьезные опасения, что в краткосрочной перспективе может повториться судьба «оранжевого лагеря». Бывший президент Виктор Ющенко должен был опираться на партию Тимошенко, как сильного партнера по коалиции. Оба чуть позже рассорились, потому что Тимошенко также претендовала на пост президента.

Виталий Кличко предупредил уже вечером в день выборов, что демократические силы теперь должны «сделать все возможное, чтобы избежать повторения 2005 года».