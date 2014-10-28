Бойцы о 32-м блокпосте: 22 единицы техники разбиты, вороны доедают наших ребят (видео)

Об этом сообщает Громадське.

"Искали погибших по минному полю. Сколько тел вывезли - точно не знают, только 4 целых - это три айдаровца, которые в минувшее воскресенье прорывались к 32 блокпосту и один из командиров самих нацгвардейцев, который погиб 2 недели назад, остальные - это останки тел - 5 или 6", - говорится в сюжете.

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На то, чтобы вывезти убитых с заблокированного блокпоста сепаратисты дали час времени, и как гарантию того, что ребята, увозящие тела вернутся - взяли в заложники двух нацгвардейцев.

Всему же 32 блокпосту выдвинули ультиматум: выйти зеленым коридором до 12 ночи с этой территории. Иначе поедут на блокпост танками. В общем нацгвардейцы и десантники 80 аэромобильной бригады, что там стоят зафиксировали возле Смелого 22 танка сепаратистов, 2 града, обращенных в их сторону, а также машину, полную противопехотных мин. Все поле вокруг 32 блокпоста сепаратисты заминировали, заявили сами бойцы.

"22 единицы техники разбиты, более двухсот "200-сотых"", - говорит один из военных журналистам.

Сейчас против бойцов стоят солдаты псковского полка из России, наемники, представители "всевиликого войска донского" и местные сепаратисты, говорится в сюжете.

По словам бойцов, они не имеют еды, воды и теплой одежды. Вчера впервые за две недели сепаратисты пропустили машину со ста литрами воды, а также позволили провезти макароны, все остальное из провизии, которую передавали нашим воинам - ЛНРовцы забрали себе.

Украинские бойцы заявляют, что от высшего командования имеют лишь один приказ: держаться, огонь открывать только в ответ и то - из стрелкового оружия - и это против танков.

Бойцы не понимают своей задачи на 32 блокпосту, объясняют, что держат всего полтора километра дороги и это бессмысленно. А когда кто-то пытается прорваться к ним с провизией, то их сразу обстреливают и бойцы погибают так до них и не добравшись.