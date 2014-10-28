Эксперты: Украина нуждается в создании широкой коалиции в новой Раде

Об этом эксперт сказал на пресс-конференции в УНИАН.

“Первое, что я бы предложил, когда они будут создавать коалицию, это все-таки делать такую коалицию широкую, как бы, по возможности, всех привлечь, но кроме тех, кто себя назвал оппозиционерами”, - сказал Бала.

При этом, по его словам, “если они хотят, чтобы была консолидация в обществе, политики должны всем показывать, что они консолидируются, что они научились сосуществовать, что они могут научиться сотрудничать. И это должно быть сигналом всем гражданам, которые так или иначе могут не разделять какие-то вкусы друг друга, и нужно уже снимать эти барьеры, когда эти вкусы, которые не разделяются, могут выходить на уровень невосприятия, а порой и ненависти”.

Вместе с тем, говоря о работе нового парламента, Бала отметил, что вместе с проведением реальной децентрализации, передавая полномочия органам местной власти, парламент “должен четко выходить на выборы местных органов власти на весну”.

По его мнению, для этого необходимо изменить систему правил, по которым местные органы власти будут избираться. Также отсюда следует, что реформирование страны или проведение изменений в государстве нужно начинать с регионов.

Отдельно эксперт, говоря о самых больших испытаниях во время процесса формирования коалиции, назвал определение основных претендентов на главные должности в правительстве и председателя Верховной Рады, а также - принятие государственного бюджета на следующий год.

В свою очередь, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий добавил, что обязательным тестом на зрелость нового парламента “будет голосование о снятии депутатской неприкосновенности”.

Читайте такжеПолитолог: Порошенко заинтересован в расширении коалиции, ведь "это пространство для маневра"Вместе с тем он выражает уверенность, что новый парламент должен безотлагательно проголосовать новый закон о выборах. “Нужно сейчас создать условия, уже зная, что условия для роспуска парламента стали намного легче”, - отметил Голобуцкий. По его словам, это абсолютно нормальная практика, когда парламент распускается, если не работает коалиция.