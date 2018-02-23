Климкин: тем, кто скучает по СССР, нужно предложить альтернативу

Климкин предполагает, что наверное, эти люди не ощущают себя полностью дома в свободной Украине.

Украина должна показать перспективу комфортного будущего в независимом государстве тем людям, которые до сих пор ностальгируют за Советским Союзом.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"30% украинцев, которые до сих пор ностальгируют по СССР – это достаточно много. Наверное, они не чувствуют себя полностью дома в свободной Украине. Их нужно понять и предложить им будущее вместе с ними. И главное – чтобы они в это поверили", – написал он в Twitter в пятницу.

30% украинцев, которые до сих пор ностальгируют по СССР – это достаточно много. Наверное, они не чувствуют себя полностью дома в свободной Украине. Их нужно понять и предложить им будущее вместе с ними. И главное – чтобы они в это поверили https://t.co/mFEU79cP3a — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) February 23, 2018

Как сообщалось, согласно опросу социологической группы "Рейтинг" треть жителей Украины сожалеют о распаде в 1991 году Советского Союза.

При этом 55% респондентов не имеют ностальгии по СССР.

Больше всего тех, кто скучает по прошлому, в областях юга и востока, меньше всего – на западе.

Ностальгия за Советским Союзом коррелируется в региональном разрезе по количеству тех, кто не поддерживает вступление в НАТО.