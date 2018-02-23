У Порошенко не знают конкретных сроков ввоза американского оружия в Украину

США выделено 350 млн долларов Украине, часть этих средств пойдет, в частности, на противотанковые комплексы Javelin, снайперские винтовки.

Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявляет, что американское летальное оружие будет ввезено в Украину после согласования вопросов, касающихся его контроля и использования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала журналистам.

«Соединенными Штатами Америки выделено 350 млн долларов, часть этих средств пойдет на (противотанковые комплексы - УНИАН) Javelin, на снайперские винтовки, на другое оборонительное оружие», - отметила Луценко.

«Я не могу сказать о сроках. Я думаю, что этим вопросом должен заниматься министр обороны, главнокомандующий страны. Я думаю, идут какие-то согласования - где это оружие будет размещаться, кто будет его контролировать. До тех пор, пока наши американские партнеры не будут четко понимать эти моменты, в первую очередь контроля, стандартов, кто будет его использовать, есть ли обученный военный контингент, до тех пор оно не будет ввезено в Украину», - добавила она.

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Представитель президента отметила, что очень активно ведется соответствующая работа с американскими представителями и экспертами.

Как сообщал УНИАН, в конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin.

17 января 2018 года начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко сообщил, что противотанковые комплексы Javelin могут быть поставлены в сроки от двух до пяти-шести месяцев.

17 февраля президент Петр Порошенко сообщил, что Украина в рамках военно-технического сотрудничества с США получит не только противотанковые комплексы Javelin.