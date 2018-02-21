Порошенко заявил о "положительных новостях" насчет "долгожданного оборонительного оружия"

Президент также отметил позитивные результаты в вопросе модернизации Вооруженных сил Украины.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украина в ближайшее время получит оборонительное оружие.

Об этом он сообщил во время открытой части военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны.

«Есть у нас положительные новости, что в ближайшее время получим, наконец, долгожданное оборонительное оружие, и есть определенные положительные результаты по модернизации наших Вооруженных сил», - отметил Порошенко.

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Также президент заметил, что во время закрытой части военного кабинета проинформирует о результатах переговоров с главой Пентагона Джеймсом Маттисом, премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, проведенных в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Кроме того, он попросил министра обороны Украины Степана Полторак проинформировать об итогах визита в США.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря 2017 года телеканал ABC News со ссылкой на многочисленные источники в Госдепартаменте США сообщил, что президент США Дональд Трамп объявит об одобрении им плана продажи Украине противотанковых ракет. Общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

Вместе с тем, в Госдепартаменте заявили, что США предоставят Украине "усиленный оборонный потенциал". Решение является частью усилий США, направленных на помощь Украине в защите ее территориальной целостности, и на то, чтобы "сдержать дальнейшую агрессию". При этом в Госдепартаменте не уточнили, о каком именно "усиленном оборонном потенциале" идет речь.

17 января 2018 года начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко сообщил, что Javelin могут быть поставлены Украины в сроки от двух до пяти-шести месяцев.