"Простые шаги": вице-премьер назвал условия возобновления сотрудничества с Польшей по эксгумации

Вице-премьер отмечает, что в соответствии с польским законом об Институте национальной памяти украинские исследователи, которые будут приобщаться к процессу эксгумаций, могут испытывать преследования со стороны польских властей за отличительное видение определенных исторических вопросов.

Вице-премьер-министр Украины, представитель Украины в совместной украинско-польской комиссии по историческим вопросам Павел Розенко заявляет, что возобновление сотрудничества Украины и Польши по осуществлению совместных поисковых работ останков погибших соотечественников обеих стран зависит от решений Варшавы, в том числе в контексте изменения закона об Институте национальной памяти, который предусматривает запрет идеологии украинских националистов.

Об этом вице-премьер сказал в эфире «5 канала».

Он рассказал об украинской позиции относительно процесса эксгумации украинских и польских останков жертв предыдущих войн и совместных научных исследований.

"Мы понимаем, что этот процесс должен быть взаимным. Такие работы должны проводиться на территории Украины и на территории Польши", - заявил Розенко.

При этом вице-премьер рассказал, что в Варшаве во время заседания украинско-польской комиссии по историческим вопросам он задал польской стороне, которую возглавлял вице-премьер Петр Глинский, конкретные вопросы.

"Скажите пожалуйста, наши исследователи, наши ученые, представители общественности, представители государственных учреждений, которые будут участвовать в таких работах: не попадут ли они под преследования из-за нового закона об Институте национальной памяти, только потому, что у них несколько иное восприятие истории, чем это сегодня у нынешнего политикума, который проголосовал за этот закон?", - сказал Розенко.

"Ответ на вопрос, когда возобновится наше сотрудничество в сфере поисковых работ сегодня лежит не в Киеве. Сегодня ответ на этот вопрос находится в Варшаве. Как только наши польские друзья, наши коллеги будут готовы к тому, чтобы осуществить абсолютно четкие и простые шаги для налаживания этого вопроса, мы готовы еще раз встретиться, еще раз обсудить все вопросы", - отметил Розенко.

Вместе с тем, по завершении последних переговоров с польской стороной в Варшаве, Розенко пригласил польского вице-премьера Глинского посетить Киев для продолжения переговоров.

Чиновник отметил, что "сегодня мяч находится полностью на стороне наших польских партнеров".

"Как только будут осуществлены уже реальные шаги по тем вопросам, о которых я сказал, а основные вопросы, о которых мы говорили, еще раз напоминаю, изменение закона об Институте национальной памяти, начало восстановления украинских памятников, разрушенных на территории Польши, затем отмена запрета на проезд, пребывание, въезд в Польшу определенным представителям, в том числе государственных учреждений Украины, и скажем так, совместное почтение памяти всех погибших", - отметил Розенко.

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"Вот основные вопросы, которые, я убежден, при доброй воле польской стороны можно решить за месяц", - заявил Розенко.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля в канцелярии польского президента выразили глубокое разочарование результатами переговоров вице-премьеров стран, состоявшихся 16 февраля, из-за «отсутствия решения украинской стороны по основному вопросу - отмены запрета на эксгумации польских захоронений на территории Украины».

20 февраля президент Польши Анджей Дуда выразил надежду, что в вопросе эксгумаций останков польских жертв войн и конфликтов на территории Украины будут предприняты конкретные шаги.

Справка УНИАН. 13 декабря 2017 года президент Польши Дуда выразил надежду на решение с Украиной вопросов исторического прошлого в духе добрососедства.

В тот же день президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинско-польскую комиссию по историческим вопросам будут представлять вице-премьер-министры.

Охлаждение в отношениях между Польшей и Украиной наступило после решения Украинского института национальной памяти приостановить польские поисковые и эксгумационные работы на территории Украины. Поводом для этого решения стали разрушение памятника воинам УПА в Грушовичах на Подкарпатье и предыдущие случаи уничтожения украинских мест памяти в Польше.

Кроме того, недавно польский Сейм и Сенат приняли закон об Институте национальной памяти, которым, в частности, установлен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов.